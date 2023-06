Los consejos de Héctor Vargas a Honduras previo al debut ante México

Cuando se presentan estos problemas, pues la experiencia puede ayudar y él (Jaime Lozano) no la tiene tanto porque llega con temor de hacer un cambio de un jugador que no está cumpliendo un rol y por eso se le puede complicar.

Sí, Rubilio es más rápido y eso le puede ayudar en los contragolpes con Elis. Al ‘toro’ lo podría meter en el segundo tiempo por si no funciona la estrategia.

Elis y Rubilio en el ataque también sería muy importante. Yo me ilusiono con que Diego pueda sacar el partido. Honduras no saldrá a buscar el partido, lo esperará un poco atrás y se puede hacer daño con muchas transiciones.

Pero también no deja de ser una buena selección. Años atrás tenían mejor rendimiento, pero esto puede afectarles porque están pasando por el mal momento.

En el arco, ¿quién sería el ideal?

El profesor Héctor Vargas sigue manteniendo la postura de que es la oportunidad para el portero del Olimpia quien ha conquistado un tetracampeonato y sus números se han visto reflejados a lo largo del torneo.

Buba López, no es que no sea de su preferencia, pero si mencionó que el portero del Real España no está pasando por un buen momento.

¿Es favorito Honduras?

Diego tiene que encontrar el partido, antes que el equipo, porque tiene muchas bajas. Pero si encuentra el partido Honduras le complicará el trabajo a México.

La velocidad de Rubilio y Elis en el ataque es lo que tiene que aprovechar Honduras.

¿Qué cambios habrán con Jaime Lozano?

Me da la impresión que el futbolista que llega no sabe lo que busca el técnico porque no han tenido un trabajo seguido con una sola persona.

No están jugadores emblemáticos y de eso se puede sacar ventaja. Esta historia se puede cambiar a partir del domingo.

¿Su alineación para Honduras?

Portero: Edrick Menjívar.

Defensas: Marcelo Santos, Luis Vega, Devron García y Franklin Flores.

Mediocampistas: Joseph Rosales, Brayan Acosta, Deiby Flores y Alex López.

Delanteros: Alberth Elis y Rubilio Castillo.