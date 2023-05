Héctor Vargas rompe el silencio: “Yo me equivoqué en irme a Victoria"

En marzo de 2023 el Victoria anunció la salida de Héctor Vargas, entrenador argentino que tomó el mando de "La Jaiba" en el torneo Clausura 2023 de la Liga Nacional de Honduras.

Tras dos meses sin trabajo y completamente relajado, el León de Formosa rompió el silencio sobre su paso en el conjunto ceibeño, a quien dejó en el octavo lugar de la clasificación, de 10 equipos, con apenas 9 puntos tras 12 partidos jugados; dos triunfos, tres empates y siete derrotas.

Diario LA PRENSA, fiel a su estilo, entrevistó al argentino, que reveló que tiene ofertas del fútbol de El Salvador, Guatemala. Además, nos confirmó que también está cerca de llegar a un acuerdo con un equipo de Honduras.

Por otra parte, mencionó sus valoraciones sobre la gran final. ¿Qué equipo es el favorito a ganar el título? ¿Olancho FC puede dar el batacazo? y sobre una eventual salida de Pedro Troglio.

- La Entrevista -

¿Qué tal la vida al estar retirado de las canchas?

Muy bien, ya que le dedico tiempo a la familia, veo fútbol y estoy mirando todos los partidos que puedo, ayer miré a la Selección Sub-20 de Argentina y también miré a Honduras. Me hace bien parar, ya que venía hace mucho tiempo con presión y después la pandemia también con el hecho de la competencia. Estoy preparándome para lo que viene, estoy cerca de firmar con un equipo, así que estamos con posibilidades de trabajar.

Vine trabajando con continuidad desde el 2011, ahí agarré a Victoria. Luego fui a Olimpia y después a Marathón, ahí estuve cuatro años. Luego pasó lo de la demanda que me hizo el Marathón en ese momento, y ahí voy al Real España. En Victoria se dio la posibilidad de un proyecto que me dio la impresión que iba funcionar, pero no cuajó y a mi me gusta competir, me gusta estar en equipos que compitan y preferimos arreglar con el equipo y dar un paso al costado.

¿Fue un error eso?

Sí, totalmente. Creo que si ese tiempo se lo hubiera dedicado a mi familia, hubiera ganado mucho más. Cuando fui traté de poner logística y conseguir cosas, pero quizá la directiva en ese momento no estaba en condiciones de respaldar y ahora estamos esperando un equipo que quiera competir y poner su granito de arena por todos los logros que me ha tocado vivir en los últimos diez años. Me tocó ser campeón varias veces, dar la vuelta varias veces. Incluso, agarré un equipo en último así como me pasó con Real España y terminamos en primero, en Concacaf terminamos en semifinales, pero decidieron cambiar el técnico y realmente yo me equivoqué en irme a Victoria, no era el momento.

¿Han tocado la puerta a Héctor Vargas?

Sí, me han llamado varios días, estamos en platicas con un equipo. Hay una posibilidad de ir a un equipo de Guatemala y uno de El Salvador, pero estamos esperando, no tengo ninguna desesperación por trabajar, pero siempre me preparo para lo que se viene.

¿Algún equipo grande o pequeño en Liga Nacional?

Si hay posibilidad de competir, voy. No tengo una obligación de buscar, estoy tranquilo con mi familia e hijos disfrutando todo. Si no hay un convencimiento de hacer las cosas bien, mejor no lo hago y espero a que se abra la puerta para trabajar con un equipo que compita.