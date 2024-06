Figura renuncia a ir a la Copa América: “No es profesional jugar en esta Selección”

Pero una de las selecciones participantes no podrá contar con una de sus figuras que decidió renunciar. Leon Bailey , futbolista del Aston Villa , decidió no asistir con la Selección de Jamaica a la Copa América 2024 en un certamen en donde los ‘Reggae Boyz’ enfrentarán a la Selección de México .

La ausencia de Bailey llamó la atención, si bien en Jamaica solamente lo catalogaron como jugador ‘No disponible’; no obstante, el elemento del Aston Villa acabó por enemistarse con federativos y, por consiguiente, no estará en el certamen continental.

En el podcast ‘Lets be honest’, Bailey arremetió en contra de integrantes de al federación de futbol de Jamaica y los tachó de falta de profesionalismo y desorganización, todo esto lo orilló a mantenerse alejado de la convocatoria final para el certamen continental.

“No es nada profesional jugar en Jamaica. Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a Jamaica porque no son muy profesionales. Por cierto, no recuerdo la última vez que recibí un solo dólar de la Federación”.

Leon Bailey reveló incluso algunos detalles de falta de organización por parte de la selección caribeña y también problemas con las ‘formas’, lo que llevó a no querer representar a su país en el torneo que se lleva a cabo en Estados Unidos.