¡El trofeo de la Copa América visita la Redacción de Diario LA PRENSA!

Pero eso no nos impide de disfrutar la fiesta de la Copa América (20 de junio - 14 de julio) y presenciar la belleza del trofeo que conquistará el campeón de este campeonato.

El torneo continental americano, el más antiguo de selecciones de fútbol, está a la vuelta de la esquina. Lamentablemente la Selección de Honduras no logró su clasificación al cartamen.

Revisa aquí las fechas y horarios oficiales de los 32 encuentros de la Copa América 2024:

Jueves 20 de junio

• Argentina vs. Canadá | 6:00 p.m. | Grupo A | Mercedes Benz Stadium (Atlanta)

Viernes 21 de junio

• Perú vs. Chile | 6:00 p.m. | Grupo A | AT&T Stadium (Arlington, Texas)

Sábado 22 de junio

• Ecuador vs. Venezuela | 4:00 p.m. | Grupo B | Levi’s Stadium (Santa Clara)

• México vs. Jamaica | 7:00 p.m. | Grupo B | NGR Stadium (Houston)

Domingo 23 de junio

• Estados Unidos vs. Bolivia | 4:00 p.m. | Grupo C | AT&T Stadium (Arlington, Texas)

• Uruguay vs. Panamá | 7:00 p.m. | Grupo C | Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Lunes 24 de junio

• Colombia vs. Paraguay | 4:00 p.m. | Grupo D | NGR Stadium (Houston)

• Brasil vs. Costa Rica | 5:00 p.m. | Grupo D | SoFi Stadium (Inglewood)

Martes 25 de junio

• Perú vs. Canadá | 4:00 p.m. | Grupo A | Children’s Mercy Park (Kansas City)

• Chile vs. Argentina | 7:00 p.m. | Grupo A | Metlife Stadium (East Rutherford)

Miércoles 26 de junio

• Ecuador vs. Jamaica | 4:00 p.m. | Grupo B | Allegiant Stadium (Las Vegas)

• Venezuela vs. México | 7:00 p.m. | Grupo B | SoFi Stadium (Inglewood)

Jueves 27 de junio

• Panamá vs. Estados Unidos | 4:00 p.m. | Grupo C | Mercedes Benz Stadium (Atlanta)

• Uruguay vs. Bolivia | 7:00 p.m. | Grupo C | Metlife Stadium (East Rutherford)

Viernes 28 de junio

• Colombia vs. Costa Rica | 4:00 p.m. | Grupo D | State Farm Stadium (Glendale)

• Paraguay vs. Brasil | 7:00 p.m. | Grupo D | Allegiant Stadium (Las Vegas)

Sábado 29 de junio

• Argentina vs. Perú | 6:00 p.m. | Grupo A | Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

• Canadá vs. Chile | 6:00 p.m. | Grupo A | Exploria Stadium (Orlando)

Domingo 30 de junio

• Jamaica vs. Venezuela | 6:00 p.m. | Grupo B | Q2 Stadium (Austin)

• México vs. Ecuador | 6:00 p.m. | Grupo B | State Farm Stadium (Glendale)

Lunes 1 de julio

• Bolivia vs. Panamá | 7:00 p.m. | Grupo C | Exploria Stadium (Orlando)

• Estados Unidos vs. Uruguay | 7:00 p.m. | Grupo C | GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)

Martes 2 de julio

• Costa Rica vs. Paraguay | 7:00 p.m. | Grupo D | Q2 Stadium (Austin)

• Brasil vs. Colombia | 7:00 p.m. | Grupo D | Levi’s Stadium (Santa Clara)