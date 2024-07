Conmebol arma más polémica: la decisión que tomó contra Marcelo Bielsa por sus palabras

Bielsa expresó su indignación y enfado cuando un periodista le preguntó si temía por posibles sanciones contra los jugadores uruguayos involucrados en una pelea con aficionados colombianos en las gradas del Bank of America Stadium de Charlotte.

“Los futbolistas fueron obligados a hacer eso, la sanción es para los que los obligaron a actuar así. Y hay que ver si le tenemos miedo a las posibles sanciones... Esto es una caza de brujas. ‘Miren que los vamos a sancionar para que cumplan en el partido por el tercer puesto’, ‘ahora ya no porque hay mucha repercusión y vamos a tener que pensar’. ¡Todo una vergüenza en un país que como organizador tiene responsabilidad también, pero estoy seguro que nos han mentido. Este fue un país capaz de armar el FIFAGate con el FBI y ahora les echan la culpa a los jugadores” indico el entrenador en la rueda de prensa.

En esa misma línea, apuntó contra Conmebol: “Nos viven amenazando. Todo una vergüenza, en un país, que es responsable como organizador. Las venganzas siempre son deportivas. A Scaloni le pidieron que no hable más, y él mismo lo dice. Los jugadores están todos amenazados. La amenaza es deportiva. Pidan disculpas, que van a hacer. Son los responsables, háganse cargo...”.

“Todas mentiras se han dicho acá. Hicieron conferencias para decir que las canchas estaban perfectas, cuando tengo un montón de fotos como prueba de su mal estado. Son una plaga de mentirosos. Ya dije todo lo que me prometí no decir. Scaloni se atrevió a decir una vez lo de las uniones y le dijeron que no lo hiciera más” aseguró el seleccionador de Uruguay.