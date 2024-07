Bielsa estalla como nunca: ataca la Copa América y Conmebol: “Plaga de mentirosos”

Pocas veces se ha visto a Marcelo Bielsa así. El entrenador de Uruguay explotó en una incendiaria conferencia de prensa en la que criticó con fuerza a la Conmebol, aseguró que “es una plaga de mentirosos” y lamentó que “es todo una vergüenza”, previo al partido por el tercer puesto de la Copa América 2024 contra Canadá en Charlotte (Carolina del Norte).

El técnico argentino rechazó este viernes la posibilidad de sanciones a futbolistas de la Celeste por una trifulca en las gradias del estadio al término de la semifinal perdida contra Colombia tras ser agredidos sus familiares por algunos aficionados colombianos.

En una intervención de más de cuarenta minutos, Bielsa exigió disculpas de la organización por no proteger a las familias de los futbolistas de Uruguay y, posteriormente, acusó a la Conmebol de “mentir explícitamente” sobre el estado de los campos de juego y de entrenamiento.

“Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFAgate, con el FBI, hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá (en la Copa América) no pasó nada, acá no pasó nada: las canchas, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitraje, no hay nada de lo que quejarse”, ironizó Bielsa al cuestionar a la organización.

“En un país que fue capaz del FIFAgate, ahora resulta que hay que echarle la culpa a los jugadores”, se quejó, notoriamente ofuscado, en la conferencia de prensa previa al partido del sábado por el tercer lugar entre Uruguay y Canadá en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.