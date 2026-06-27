Confirmado: Real España ya tiene a su segundo fichaje para el Apertura

San Pedro Sula, Honduras.

Real España sigue reforzando su plantilla de cara al torneo Apertura 2026 y confirmó la llegada del defensor hondureño Jeffry Ronaldo Ramos, quien estampó su firma por las próximas dos temporadas con el conjunto aurinegro.

El zaguero, de 19 años de edad, se suma al proyecto encabezado por el técnico costarricense Jeaustin Campos, que busca conformar un plantel competitivo para pelear por el título de la Liga Nacional.

Con su incorporación, Ramos se convierte en el segundo fichaje de la Máquina para el nuevo campeonato, siguiendo los pasos del también defensor Marcelo Pereira. La directiva españolista continúa fortaleciendo la zona baja del equipo con futbolistas de experiencia en el balompié nacional.