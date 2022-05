Confesiones de Roberto Moreira: Su gol a Olimpia, su promesa si Motagua es campeón y ¿piensa nacionalizarse?

Soy de Asunción (capital de Paraguay) y allá tengo a mi mamá y a mis hermanos. En mi niñez me costó iniciar en lo futbolístico, porque no tenía los recursos para estar en un equipo grande. Vivimos en una ciudad muy linda, Lambaré, ahí inicié mis primeros pasos. Tuve una niñez muy buena donde tengo muchos primos y amistades grandes en Paraguay.

Hábleme de sus padres

Mis padres. Bueno tengo a mi madre y mi padre falleció cuando yo tenía 12 años, fue difícil por ese lado, porque nosotros somos muchos hermanos, somos siete y por ahí mi vieja no pudo cargar con la muerte de mi viejo, pero ella nos sacó adelante con trabajo y con mucha dedicación a cada uno de nosotros. Yo estoy muy agradecida con mi madre siempre, porque nos sacó adelante con todos mis hermanos. Siempre voy a estar agradecida con ella, porque no fue nada fácil esa parte de rol de madre y padre.

¿Cómo se llamaba su padre?

Marcos Moreira.

¿Y su madre?

Candelaria Aldana.

Con ese gol que le anotó al Olimpia le dio un buen regalo a su madre en el mes de las madres.

Ja, ja, ja sí. Y es que en Paraguay celebramos el día de las madres el 15 de mayo, justo fue el día (domingo) que jugamos ante Olimpia. La verdad que es un gran regalo, ella está muy contenta, de hecho antes del partido me había dicho que convirtiera un gol para ella y bueno en estos días iré a Paraguay para hablar con ella.

¿Entonces este gol que le anotó al Olimpia es para su madre?

Sí y para mis hijos. Tengo tres hijos y al más chiquito no le encuentro un festejo, pero el más grande me dice que le festeje. Así que para mi madre, va dedicado este gol para ella.

El pasado domingo vi su celebración ¿Qué significaba?

Era para mí nena (Valentina), porque muchas veces le explicamos cuando tiene que llorar, porque mi hija llora a veces cuando le sacamos el juguete, llora por todo.

¿En cuánto a la escuela era un estudiante aplicado o era cosa seria?

Era aplicado. Me tocó dejar el estudio cuando me fui para Argentina, era una salida para mí, porque no teníamos recurso para llegar a un club grande de Paraguay, no había posibilidad. A los 16 años fui goleador de la liga en mi ciudad, luego mi representante me llevó Argentina. En el momento me dio un poco de miedo, pero ahora estoy agradecido por haber tomado esa decisión.

¿Cuál era su materia favorito?

Ja, ja, ja matemáticas. Me gustan los números.

Ahh si... ¿Cuantos goles lleva con Motagua?

70.

Hábleme de la idiosincrasia de Paraguay, sus costumbres y comidas.

En Paraguay hay varias comidas. La comida que me gusta cuanto estoy en Paraguay es el Chipa Guasú, es una comida típica. El elote es como una torta y se hace con mucho queso, huevo. Se pone en la licuadora. La verdad es muy tradicional y siempre que voy a Paraguay le digo a mi vieja que me haga esa comida. Y también está la sopa paraguaya que es como una torta, pero no como las de aquí.

¿Y ha probado la sopa de mondongo?

Claro- dice entre risas- la he probado y los chicos me han invitado siempre, pero yo me quedó con la sopa paraguaya y el Chipa Guasú.

¿Qué ha representado a Motagua en su vida?

Motagua en este momento se ha metido en el corazón de mi familia y en mi corazón, porque han sido parte de la carrera más importante a nivel profesional y donde he logrado los títulos importantes. La gente me toma ese cariño y se siente ese cariño cálido cuando camino por las calles, estoy súper agradecido, porque mi hijo (Jeremias) está disfrutando este momento y le digo que disfrute, porque uno no sabe cuándo va a volver a pasar estos momentos. Estamos disfrutando del camino y vamos a ver qué pasa, mi contrato se vence en junio. Este es un tema familiar para tomar una decisión, porque mi hijo me pregunta si nos vamos para Argentina o nos quedamos acá.

¿Cómo transcurre un día normal en Tegucigalpa? ¿Conoce las calles o se pierde?

No, antes usaba GPS, pero ahora manejo bastante bien con los tráficos, porque uno a veces tiene que esquivar por donde hay menos tráfico. Un día de descanso trato de estar con mi familia por las mañana y por la tarde le metemos cine para sacar a la familia de lo que es el día cotidiano.

En lo que transcurre la plática veo que Roberto Moreira tiene un par raspones en su tobillo izquierdo por lo que le consulto ¿Le dejaron un par de cariñitos los de Olimpia?

Sonríe por segunda vez. La verdad que sí- se queda viendo sus tobillos- y es parte del fútbol. Yo siempre digo que yo dentro de la cancha soy un poco jodido en ese sentido de molestar a los centrales, de discutir y por ahí ja,ja,ja, a veces me la llevo bien merecida, pero no creo que haya sido intencional.

¿Y quien le dio ese cariñito?

(José) García.

¿Y que le manda a decir?

No, nada. Yo separo las cosas fuera de la cancha. Uno pelea por su equipo, porque quiere ganar, pero fuera de la cancha no me gusta la polémica.

¿Qué se siente ser el máximo goleador extranjero de Motagua?

Muy lindo. Después de jugar el partido de Olimpia la gente me ha hecho sentir mucho de su cariño, pero bueno en lo personal estoy muy agradecido y feliz. Esto requiere una responsabilidad, porque la gente te dice: ´hay que ganar el domingo´ y yo como profesional adquiero lo bueno y trato de sacar a un lado lo malo. Esta es una exigencia mayor y una responsabilidad ser el goleador histórico. La verdad que nunca pensé que al venir a Honduras me iba a convertir en el goleador histórico en Motagua y hoy lo disfruto con mi familia.

¿Cuánto tiempo en Honduras?

Cuatro años.

¿Y ha pensado en nacionalizarse?

Por ahí no lo he pensado, pero al principio que no conocía nada no pensé que me iba a quedar tanto tiempo en Honduras. Hoy disfruto estar en Honduras y es una alegría para mi familia que estemos en Motagua, ya mis hijos lo sienten de esa manera, se preparan cuando juega Motagua. A mi hijo lo llevo a los entrenamientos y disfruto hacer eso.

Pero si le gustaría nacionalizarse

Sí, obviamente y eso no lo voy a negar.

¿Quién llego mejor a la gran final?

Creo que los dos hemos levantado mucho el nivel y por algo estamos en la final, porque hemos hecho bien las cosas. El que es más inteligente en los dos partidos es el que va a levantar la copa. Nosotros tenemos que hacer bien las cosas de local. Tenemos que dar un golpe de autoridad con nuestra afición y saber que el partido del domingo será importante sacar un resultado positivo para después de visitante planear de otra manera el segundo partido.

¿Hay que pegar fuerte el domingo, porque se les puede escapar la tortuga?

Yo digo siempre que hay que ser inteligente. Por ahí no se puede dar el resultado que nosotros queremos, pero tenemos que hacer un buen partido y para hacer un partido hay que estar pendiente en todos los detalles. Hacer todo lo posible para ganar y si no se puede ganar, buscar un resultado que nos mantenga vivos. Los dos estamos con los ojos abiertos.

¿Por qué Motagua será campeón?

Porque somos los mejores. Hemos levantado el nivel y Motagua a estas instancias se hace fuerte. Nosotros queremos ganar, porque pienso que lo merecemos como grupo, por todas las cosas que hemos pasado. Nos ha tocado perder y nos hemos levantado.

¿Dónde radicará el posible título de Motagua?

En Tegucigalpa.

¿Real España es más peligroso con Héctor Vargas?

Creo que sí, porque no habían arrancado bien el campeonato y le ha inyectado algo al equipo que ha agarrado una racha muy positiva. Siempre los buenos resultados dan confianza al jugador y a la gente, pero así como están ilusionados, nosotros también lo estamos. Llegamos los dos equipos de la misma manera.

¿Cuántos títulos con Motagua?

Dos títulos.

¿Qué locura haría si consigue el tercer titulo con Motagua?

Ja, ja, ja no sé. La verdad que en esta semana estaba hablando sobre una promesa, pero bueno...

¿Qué promesa?

Me ha tocado en frío tirarme en la piscina con ropa, haciendo frío. Entonces, si quedamos campeones lo haremos.