La cláusula de la FIFA que tiene “acorralado” al PSG por Mbappé

“Kylian no se puede ir gratis”, dijo el presidente Nasser Al-Khelaifi durante la presentación del español Luis Enrique como nuevo entrenador, y fijó como fecha límite para una decisión sobre el futuro del francés el próximo 31 de julio.

Mbappé sigue en el ojo del huracán debido a su situación contractual. A final de la temporada 2023-2024, su contrato llegará a su fin y será libre de fichar por el equipo que quiera, sin indemnización de traspaso al PSG . El club francés no acepta esa situación y le ha pedido renovar o ser vendido durante esta ventana de mercado.

Sin embargo, el futbolista francés sigue firme con su postura de no querer ampliar su contrato y el club estaría usando una drástica medida para presionar su decisión y que renueve hasta 2025.

No obstante, desde la FIFA hay una cláusula que resalta que un futbolista no puede ser traspasado en contra de su voluntad. Además, también asevera que no existe posibilidad alguna de que sea apartado de la actividad diaria como método de presión.

Es ahí, donde el conjunto parisino entra en un callejón sin salida por el futbolista francés, ya que no tienen una fórmula legal para venderlo antes de finalizar su contrato.

Según detalla Diario MARCA: “Si el futbolista en cuestión no ha participado en el diez por ciento de los partidos, podría solicitar su salida, tal y como refleja el reglamento de transferencia. Lo que tampoco podrá hacer el jugador es contactar con un segundo equipo fuera del límite de los seis meses anteriores a la finalización del contrato”.