El brutal dardo al Barça de un ex culé: “Funciona como un equipo pequeñito”

Entiende que en la entidad de Manchester “sobra gente. No escatiman en recursos ni personal para que el jugador se desarrolle de la mejor manera posible y para que no le falte absolutamente nada. Tú preocúpate de jugar, nosotros tenemos al mejor fisio, al mejor preparador físico de gimnasio, y no uno sino dos y tres. En el área médica tiene veinte camillas y no cinco. Médicos tienes dos o tres...”.

Claudio Bravo estuvo en el Barcelona desde 2014 hasta 2016, fichó posteriormente por el Manchester City y permaneció en el club cuatro temporadas, pero acabó saliendo de la entidad británica por el escaso protagonismo con el que contó en las campañas, para finalmente acabar recalando en el Betis, donde ha estado hasta este verano en el que se ha quedado sin equipo.