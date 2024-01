“Estoy harto; espero que Mbappé se vaya del PSG, de todo corazón”

Todo este tema no es nuevo y desde hace varias temporadas se viene hablando d e una posible salida e incorporación al Real Madrid, sin embargo, esta situación no ha tenido un punto final y su futuro sigue en puntos suspensivos.

El último en pronunciarse sobre el tema fue Christophe Dugarry, un histórico del PSG y campeón del mundo con Francia en 1998, quien aprovechó en su diálogo con el programa Rothen s’enflamme de RMC Sport para criticar una vez más la situación de Kylian Mbappé.

“Tengo la impresión de que cada seis meses es: se queda, se va... Eso me molesta. Estoy harto de esto. Quiero que Mbappé se embarque en un proyecto de club y deje de estar en un proyecto más personal”, arrancó diciendo sobre la situación.

Y continuó: “Estoy cansado de escuchar charlatanerías sobre su futuro club cada seis meses. Estoy harto. No me interesa, ya no me interesa”.