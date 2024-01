¿Ficharía a Mbappé o Haaland? La dura respuesta de Xavi

Xavi explicó que su idea es ir “poco a poco” con Vitor Roque: “Es un chico de 18 años, no lo podemos cargar de responsabilidad de más. Necesita tiempo para adaptarse, pero lo veo preparado. Se ha cuidado físicamente. Viene con ganas e ilusión, se ha adaptado rápido al grupo. Raphinha le ha hecho de cicerone y Araujo también habla portugués”.

“A través del juego vendrán los resultados. Nos están pasando factura los errores en defensa y la falta de efectividad en ataque. Me preocupa más el área defensiva. Siempre hacemos uno, dos o tres goles, y en algunos partidos aun así no hemos ganado porque encajamos demasiado”, diagnosticó.

Xavi celebró el regreso de Frenkie de Jong, sancionado en el partido contra el Almería: “Es un futbolista fundamental, con capacidad de liderazgo y al que no le quema el balón. Es un futbolista extraordinario”.

Asimismo, ante la elección de Pedri sobre Haaland para el equipo, el estratega fue consultado sobre si ficharía al noruego o a Mbappé.

“Con los que tengo, tengo que lidiar. No estamos para pensar en ese tipo de fichajes. No tenemos esa situación económica, por desgracia. Me quedo con los que tengo, que con ellos tengo que ganar títulos. Ya avisé en el Gamper de que esta sería una temporada complicada. Sigo con la ilusión del primer día. Creo que hasta ahora se han hecho las cosas muy bien. Creo que vamos por el buen camino”.