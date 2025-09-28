Choloma rescinde el contrato de dos futbolistas en pleno torneo: ¡se va Mario Martínez!

Choloma, Honduras.

¡Dos bajas en Choloma! El club deportivo cholomeño informó de manera oficial la desvinculación de dos de sus futbolistas que ficharon por el conjunto maquilero en el Torneo Apertura 2025. Se trata del volante Mario Roberto Martínez y el atacante Luis Contreras.

Diario La Prensa conoció que la baja de Mario Martínez se debe a un problema de salud y es por ello que decidió apartarse de la entidad cholomeña por el resto de la segunda vuelta del balompié catracho.

Martínez, mediocampista de amplia trayectoria en el fútbol hondureño, se incorporó a Choloma aportando experiencia y calidad en la zona de creación, mientras que Contreras, referente ofensiva, destacó por su disciplina y liderazgo dentro del campo de juego.

La institución expresó su más profundo agradecimiento a ambos futbolistas por el esfuerzo, compromiso y profesionalismo que mostraron mientras defendieron los colores del club, destacando el aporte significativo que brindaron durante su paso por el equipo.