Chirinos habla del Olimpia-Marathón y su mensaje previo a la final

¿Cómo se vive la previa de la final ante Marathón?

La estamos viviendo muy bien. Creo que pasar a una final nos llena de mucha ilusión, de mucha confianza para afrontar esta final, son dos partidos muy importantes. Está semana nos caerá muy bien, porque hemos descansado un poco, vamos a mejorar en muchas cosas que nos hicieron daño, estamos contentos por afrontar una final más.

La final es contra el líder Marathón, ¿qué virtudes tiene el rival?

Marathón es un equipo complicado que tiene jugadores que pasa por un buen momento, tiene un equipo rápido arriba. Terminó en primer lugar y hay que cerrar en San Pedro Sula. Tenemos que hacer un buen partido en Tegucigalpa y tomar una ventaja a como dé lugar. Debemos hacer un buen partido para ambos y que la gente pueda disfrutar.

Todo el torneo dijo que esto es Olimpia, ¿qué significa lo que está viviendo en el equipo tras su paso por el Saprissa?

Para mí es importante, tomé una decisión de venirme para acá, vengo de ser campeón con el Saprissa, tengo una final con el equipo que más amo y me llena de mucha ilusión poder trabajarla, tener una copa más, pero sabemos que será un rival complicado, un partido difícil, vamos a trabajarlo de la mejor manera para seguir creciendo.

¿Ganar solvente o ganar sufriendo?

Cualquiera de las dos formas está linda. Uno aspira a salir campeón. Este es el equipo que cuando uno está pequeño sueña para poder triunfar y de cualquier forma es lindo.

Tomando en cuenta la fortaleza del Yankel, ¿qué tan determinante es el primer round?

Estamos en Tegucigalpa, en una cancha muy linda con la gente que nos apoya, tenemos que sacar un buen resultado porque sabemos en el Yankel es complicado por el clima, el tema de la cancha y muchas cosas más, Pero el primer round va a ser muy importante para nosotros, esperemos que sea un gran partido. Desde el plano individual, ¿cómo ha logrado encontrar su mejor versión y cuál es el punto de inflexión?

Hay muchas cosas que me han llenado como futbolista. El primero es acercarme más a Dios. Luego la confianza que me dan mis compañeros y el cuerpo técnico y lo principal es mi persona; cambiar el chip para seguir creciendo futbolísticamente como persona. Me siento feliz por el torneo que he hecho, pero al final esto es un club y lo que aspiramos es a salir campeones.

¿Qué tiene Olimpia que Michaell Chirinos se reinventa?

Te llena de mucha confianza cuando hablas con el presidente y Osman Madrid, con el cuerpo técnico, cuando venís a practicar e una linda cancha, tenés un gimnasio que te motiva a seguir creciendo, que antes no lo tenías y está la parte a seguir demostrando, lo que la gente ha visto en uno. Me acerqué un poco más a Dios, y eso me ha llenado de alegría, confianza y tranquilidad.