Chino López revela por qué fichó con Marathón y ¿salió mal de Motagua?

¿Eres un jugador rebelde?

Nunca me he sentido rebelde, siempre capto las decisiones de mis superiores y me presto a un equipo, ahora me debo a Marathón.

¿Saliste mal de Motagua?

Yo creo que no, salí por la puerta de adelante y ya hubiese hablado si salí mal porque soy un jugador de no problemas, me enfoco en lo mío.

¿Si le anotas a Motagua lo celebras?

Los goles son amores, si los tengo que celebrar a cualquiera lo celebro, le anotado a Real España, Parrillas One y los he celebrado.

¿Cómo determinas tú carrera?

He sido un jugador exitoso, me siento bendecido, Dios me dio un talento y siento que lo he aprovechado.

¿Qué te falta?

Me faltan muchas cosas y Dios me tiene algo preparado, espero salir campeón con Marathón y eso sería lo máximo.

¿Cuál es tu mensaje a la afición?

Que nos acompañen el sábado en las gradas, que pinten de rojo y verde las gradas, que daremos todo por ganar.