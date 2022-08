Chelsea endereza el camino con sufrida victoria ante Leicester gracias a doblete de Sterling

Nada más arrancar la segunda parte los reajustes de Tuchel, la entrada al campo de César Azpilicueta para aumentar la tensión competitiva de la zaga y la visión de Cucurella para encontrar a Sterling, adelantaron al Chelsea. El factor fortuna en el estreno goleador del nuevo referente ‘blue’. Su disparo desde la frontal creó una parábola envenenada cuando lo desvió Daniel Amartey.

De la comodidad en contragolpes de Cucurella, con la acción de Sterling perdonada al poste tras rozar el balón con los tacos Ward, y lo que parecía la sentencia en el doblete del delantero, libre de marca en el segundo palo, tras un buen pase de James, se pasó al sufrimiento en 25 minutos finales en los que solo existió el Leicester.

Barnes encontraba lo que su partido merecía, devolviendo la emoción con un zurdazo seco, antes de que emergiese la figura de Mendy para enterrar su grave error reciente. Perdonó Kelechi Iheanacho, los minutos brillantes de Ayoze Pérez no tuvieron el premio merecido porque el larguero repelió su disparo y Vardy perdonó todo lo que no debe para acabar lamentando el peor arranque posible de su equipo que no supo sacar provecho a su superioridad numérica.