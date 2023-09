César Vigevani llega a Honduras para dirigir a Motagua y habla sobre Troglio

Sobre qué lo motivó a aceptar la oferta de Motagua, esto dijo: "Desde 2019 vengo siguiendo esa liga, qué mejor que entrar a Concacaf con un grande de Centroamérica, lo he dicho, Motagua no solo es un grande de Honduras, es un grande de Centroamérica, eso motiva a cualquier entrenador. La segunda motivación es el plantel que tengo y la dirigencia".

"Ya les dije que desde 2019 vengo haciendo un seguimiento a Centroamérica, creo que ha crecido mucho, hay jugadores muy interesantes. Tenía mucha noción de lo que era Centroamérica, lo que era Concacaf y sobre todo Honduras, porque he seguido muchos jugadores hondureños, obviamente que Pedro Troglio haya venido, que le haya ido muy bien, para todo argentino abre... Yo siempre he dicho, cuando fui a Ecuador, cuando a uno le va bien abre las puertas para mis compatriotas. Creo que Pedro, todo ese trabajo que ha hecho, hizo una gran repercusión no solo en Honduras, también en Argentina", destacó.

Curiosamente, Vigevani reveló el nombre del jugador de Motagua que se quiso llevar al Club Bolívar de Bolivia para jugar la Copa Libertadores hace cuatro años. "Me estaba acordando la edad porque era en el 2019, tenía 21 o 22 años, era (Denil) Maldonado".

¿PRESIONADO?

Por último, dejó claro que no siente presión por llegar a Motagua, un equipo necesitado de títulos y que tiene un tremendo plantel.

"Todo eso no significa presión, significa motivación, por eso estoy acá, para mí tener un plantel rico para potenciar no es presión, es motivación. Ya he dirigido clubes grandes y sé cómo es la historia, si hay un amistoso a puerta cerrada lo tenés que ganar, es así, porque la gente te lo demanda y te lo demanda la historia del club, para mí no es presión, estoy acostumbrado", aclaró.

Para cerrar, habló de los Potros del Olancho FC, su rival el próximo miércoles en Tegucigalpa por la séptima jornada del Torneo Apertura 2023.

"Es un equipo duro, salió subcampeón, era recién ascendido y nadie esperaba que iba a pelear ahí arriba, rival duro, que cambió de entrenador hace poquito, así que viene con otro aire también. Hay que tomar cada partido como una final, ir paso a paso, trabajaremos de la mejor manera para ese juego del miércoles".