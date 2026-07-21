Casa Blanca reacciona al gesto de Ferran Torres y lanza inesperado mensaje

Nueva York, Estados Unidos.

La celebración de España por la conquista del Mundial de 2026 sigue generando repercusión internacional. Esta vez, el protagonista volvió a ser Ferran Torres, aunque no por el histórico gol que le dio el título a la selección española frente a Argentina, sino por la gorra que utilizó durante los festejos y que terminó provocando una inesperada reacción desde la Casa Blanca. El delantero del FC Barcelona, elegido como uno de los grandes héroes de la final tras marcar el único tanto del partido en el minuto 106 de la prórroga, apareció durante el desfile de celebración por las calles de Madrid con una gorra roja que llevaba la frase "Make Spain Great Again" ("Hagamos grande a España de nuevo"), un mensaje que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

El lema llamó la atención porque es una adaptación del famoso eslogan "Make America Great Again" (MAGA), utilizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante sus campañas electorales y convertido en uno de los símbolos políticos más reconocibles de los últimos años. La repercusión fue tal que la Casa Blanca decidió pronunciarse públicamente este martes a través de su cuenta oficial en la red social X. En la publicación, la administración estadounidense compartió un video difundido por el propio Ferran Torres durante la celebración y acompañó las imágenes con un breve pero llamativo mensaje. "Todo el mundo quiere subirse a la ola", escribió la Casa Blanca al citar una publicación del medio estadounidense Fox News, que había destacado la curiosa gorra utilizada por el futbolista español durante los festejos del campeonato mundial. El comentario no tardó en viralizarse y generó miles de reacciones entre aficionados al fútbol y usuarios de las redes sociales, quienes debatieron sobre el significado del gesto del atacante español. Mientras algunos interpretaron el uso de la gorra como una simple broma o una referencia al éxito deportivo de España, otros consideraron que el mensaje tenía un trasfondo político debido a su evidente similitud con el lema impulsado por Donald Trump.

Everyone wants in on the movement. https://t.co/FeCJrFZyEE — The White House (@WhiteHouse) July 21, 2026

Lo cierto es que el eslogan "Make America Great Again" ha trascendido las fronteras de Estados Unidos en los últimos años. Diversos movimientos conservadores en distintos países han adaptado la frase a sus propios contextos nacionales, utilizando versiones similares con el objetivo de replicar el impacto político y mediático que alcanzó la campaña del mandatario estadounidense. En el caso de Ferran Torres, sin embargo, el futbolista no realizó declaraciones públicas explicando el motivo por el que decidió portar la gorra durante la celebración del título mundial, por lo que el gesto quedó abierto a diferentes interpretaciones.

SORPRESA CON FUTURO DE FERRAN TORRES

Más allá de la polémica, Ferran vive uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero fue el gran héroe de la final del Mundial de 2026, disputada en Nueva York, al marcar en el minuto 106 de la prórroga el gol que permitió a España derrotar 1-0 a Argentina y conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia. Su extraordinario rendimiento durante el torneo lo ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados del momento.