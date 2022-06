Carlos Tévez confirmó su retiro del fútbol entre lágrimas: “Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno”

“Sí estoy retirado, (está) confirmado. Me ofrecieron muchas cosas, en Estados Unidos, en Argentina también, pero yo, como jugador, ya está. Como jugador di todo, lo que tenía en mi corazón lo di y eso me deja más que tranquilo”, declaró en una entrevista con América TV.

“Voy a dirigir, tomé la decisión. Estoy en un proyecto con el ‘Chapa’ Retegui y mis hermanos, estamos armando un proyecto muy bueno, muy integral que me entusiasma. Estoy (listo) para dirigir”, sostuvo Tévez.

- Perdió a su principal fan -

El exdelantero contó que en su decisión de dejar definitivamente el fútbol profesional pesó la muerte de su padre adoptivo, Segundo Tévez, quien falleció el 21 de febrero de 2021 a los 58 años contagiado de covid-19, y a quien dijo extrañar mucho.

“Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno. Yo tenía ocho años y quien me venía a ver era él (su padre). Entonces un día me levanté y le dije a Vane (su esposa): ´no pudo más, me retiro, no quiero jugar más´. Dije no juego más para nadie. Había perdido a mi fan número uno y eso hizo que no tenga más ganas de jugar”, confesó.