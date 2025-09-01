Carlos Pineda se pronuncia sobre posible retiro de Rueda y el fracaso de Qatar 2022

Tegucigalpa, Honduras.

Dentro de la lista de convocados apareció el nombre de Carlos Pineda que, a pesar de recién unirse al fútbol de Costa Rica, el mediocampista catracho sigue siendo del paladar de Reinaldo Rueda.

La Selección de Honduras se frota las manos para debutar en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. La H se estrena este viernes 5 de septiembre a partir de las 6:00 PM hora local para enfrentar Haití en Curazao .

El ex Olimpia habló en conferencia de prensa previo al entreno nocturno y aseveró que Honduras está lista para encarar el duelo ante Haití. Carlos Pineda respondió al posible retiro de Reinaldo Rueda y lo que significa el desafío de revancha por el fracaso rumbo a Qatar 2022.

¿Qué ha encontrado en la Bicolor Hondureña? ¿Se mantiene intacta?

Es un grupo comprometido, tenemos el sueño de ir al Mundial y esas ganas de hacer las cosas bien y poder sacar el resultado positivo, no hay que perdernos ni dejar pasar los momentos.

Dejaron la vara alta en Copa Oro, ¿cómo hacer que la imagen que dejaron nos les pegue sabiendo que se deben sacar los tres puntos contra Haití

Es lo lindo de la profesión de nosotros, porque queremos poner a Honduras en lo más alto. Yo te decía que antes de la Copa Oro íbamos a competir. Debemos seguir con ese compromiso, con esas ganas, con esa entrega para lograr los resultados para todos los hondureños.

Rueda dice que se quiere retirar clasificando al Mundial

Estamos en el mismo barco juntos, remando para el mismo lado, todos estamos en el mismo equipo, todos vamos a llegar a ese sueño.

¿Qué debe hacer esta Selección para no repetir el fracaso rumbo al Mundial de 2022?

Venimos dolidos por esa Eliminatoria. Sabemos que, a pesar de esa experiencia negativa, aunque hubiéramos ido al Mundial pasado, no importa nada, porque sabemos que siempre viene un siguiente partido, esa es la mentalidad que debemos tener, es la oportunidad, para llegar al Mundial hay que ganar. Este grupo lo que tiene es hambre y todos juntos sé que lo vamos a lograr.

El tema de la presión cómo la manejan por estos tres meses de Eliminatoria Mundialista

Eso es lo que separa a un jugador de la élite, es poder separar esa presión, el saber responder, que la presión no te paralice, hay que confiar en el trabajo, dentro de la cancha es fluir.

¿Qué tanto ha cambiado Carlos Pineda tras fichar en Costa Rica?

¿Cambiar? Uno no cambia tan rápido, pero toca estar en otro equipo, la zona de confort cambia, la expectativa como extranjero es diferente, tenés que hacer más que el jugador local, es motivante, nos ayuda cada día a esforzar al máximo. Al final, es un grupo de jugadores élite que debe hacer las cosas bien.