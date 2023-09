Carlos Pineda responde por qué les cuesta ganarle al Marathón

Todos se preparan para ganarle al Olimpia

"Nosotros somos un rival que intentamos ser fuerte, intentamos manejar el partido, imponernos. Los equipos no es que se preparan para el Olimpia sino que ellos saben que nosotros somos incómodos, somos un equipo aguerrido, de lucha, que tenemos buenos jugadores y tienen que intentar detenernos, eso los obliga a dar ese extra que en otros partidos no se siente tanto".

Experiencia Selección Nacional con Rueda

"La verdad que una linda experiencia, con el profe Rueda es, por así decirlo, bien cuidadoso en los detalles, bien exigente y es lo que ocupa uno, tener esa exigencia para seguir creciendo, uno sabe que en la Selección Nacional hay una competencia muy dura, están los mejores del país y no es fácil estar ahí, hay que aprovechar cada momento, uno como jugador sueña con estar en la Selección.

Para mí ha sido muy beneficioso, ya días no iba y estar otra vez lo motiva a uno, le da ese ánimo que a veces no se debe de perder, pero a veces uno se siente ahí como ya acomodado, pero tienes que salir de la zona de confort".

Qué le dijo Rueda sobre su desempeño

"El profe dijo que el trabajo en los equipos es lo que lo mantiene a uno en la Selección, que siguiéramos con ese rendimiento, que buscáramos seguir jugando cada vez mejor".

Diferencia de todos los clásicos

"Lo que cambia es el escenario, en el Yankel está el calor, la humedad, el rival que está acostumbrado a la cancha, son partidos muy intensos".

Consolidarse en la Bicolor

"Es la meta, jugar bien, tener un buen desempeño para ser tomado en cuenta en la Selección, luego ir a pelear por un puesto, la competencia es sana y eso nos obliga a todos a mejorar".

Lo que aprendieron de la eliminación de la Copa Centroamericana

"Siento que nos ha fortalecido en el sentido de que sabemos que cualquier partido te puede dejar fuera de cualquier competición, todos los partidos son importantes, no podemos pensar en el partido que no, tienes que jugarlos todos y hacerlo bien, no descuidarnos en ningún partido, siento que es la enseñanza que nos ha dejado".