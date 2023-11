Chato Padilla cuenta su verdad tras agresión a futbolista

¿Pero reconoces que te equivocaste o no?, se le consultó y respondió: “Si yo no reconociera o recapacitara en este momento que me equivoqué estaría mal, no debí actuar así, pero solo los que jugamos fútbol me van a entender. Yo tuve gente que me enseñaron a pelearlas todas, entonces por eso a la institución que voy la defiendo hasta con la vida. A los entrenadores se nos exigen resultados, vivimos de resultados, la maleta siempre la tenemos de frente, buscamos esos resultados con trabajo pero en la cancha dependemos de los jugadores”, ´puntualizó.

“Esto no me va a matar, yo he vivido cosas terribles en el fútbol. Me toca levantar cabeza y echarle para adelante. Solo me toca aprender porque repito, mi actitud no la voy a justificar”.

“Yo al principio no le di bola al incidente, me cayó el veinte hasta que me dijeron que un periodista lo puso en un estado de redes sociales. Es difícil, nos ha pasado a todos, pero no he hecho nada, me sintiera mal si nos hubiéramos ido a los golpes. Una vez estando como preparador de porteros en Marathón sí me expulsaron porque me confronté con un gringo del Puerto Rico que me dijo que le besara los testículos. Durante dirijo en segunda división una vez me han expulsado, me metí a la cancha porque dieron 10 minutos de tiempo extra”.

“Yo ocupo que el jugador me rinda, pero lo primero que les exijo es que estudien y sean buenas personas, luego pienso en su parte como futbolista. Les enseño que se alimenten bien, se cuiden y se vitaminen. Solo puedo tener problemas con el haragán porque tuve maestros como Chelato Uclés, Julio González, Manuel Keosseián y Maño Ruiz que me enseñaron a ser exigente y perfeccionista. Soy de los que busco el éxito con resultados y si pierdo un partido me sacudo, me levanto y le doy con más fuerza “

“El presidente del club tomó la decisión de separarme, él pone la plata, sabe lo que hace, no me quedó otra que respetar porque no me puedo echar a llorar”.

Padilla aceptó que está molesto con los que lo han cuestionado porque asegura que su familia lo ha sufrido.

“Yo aguanto con todo. Fui a jugar a México con grandes entrenadores y no me fue bien porque jugaba en mi Selección o en un equipo grande como Marathón Real España, Olimpia o Motagua, yo iba del Victoria. En México me preguntaban que dónde quedaba Centroamérica, soy un chaparro de 1.72 de estatura, que no fui a México a ver si me daban chance, fui titular y figura después que me decían que no iba a jugar fútbol, pero hice un gran esfuerzo. Mi vida ha sido de lucha, después de Dios y el apoyo de mi familia, a mis 54 años, nadie me ha regalado nada. No me va a importar si me apedrean o me golpean, tengo que levantarme, no tengo mucho tiempo”.

¿Y pudiste despedirte del presidente?: ”No pude, antes de eso hasta nos enamorábamos todos los días, nos mandábamos corazones, pero ese día nos mandamos rayos, él no escuchó la otra parte, mi parte”.

Trajo al recuerdo que siempre ha sido víctima de la especulación, como cuando estuvo dirigiendo al Victoria.

“Cuando me sacaron de ese equipo dijeron que era yo el que no había querido pedir jugadores pero yo tenía la lista de los que pedí, no los contrataron, todo eso me lo comí pero ahí no había ni uniforme de entreno, ni dinero para contratar jugadores, cargaban con dos demandas, no podían ni inscribir al equipo. Victor Kawas me ayudó, por él existe el Victoria ahora. Para que una estrella brille quieren apagar otra, pero estoy fuerte, esto para mí es como pelar un mínimo y comérmelo”.

¿Cuándo dices que te han matado que quieres decir?

“Es que me han juzgado mal. Varios Pepito se han querido hacer famosos con eso en las redes sociales. Mi vida siempre ha estado en la crítica, por eso es que soy fuerte, si fuera débil ya me hubiera pegado un tiro. En su momento me quise hasta suicidar, me acuerdo una vez que me dijeron hasta de lo que iba a morir, caí en depresión, me puse una pistola en la cabeza y me quise matar. Lo que me pasó me ha hecho sentirme impotente pero también me ha servido para sanarme conmigo mismo, seré más selectivo con mis amigos “.

¿Crees que este problema afectará tu imagen?

”Siendo realista y no reactivo, obvio que afecta, ni hablar de nuestro medio que hay gente muy emotiva que se deja llevar más por los que dice la gente y no por la esencia. Ya he tenido tres propuestas de trabajo pero las he rechazado porque sus equipos están en competencia y hay un colega dirigiendo, les dije que hasta termine el torneo podré hablar con ellos, no lo puedo hacer ahora porque tengo ética y me enseñaron a honrar esta profesión. Yo no vivo de glamour, si me toca agarrar un machete para chapear solares o trabajar en una bodega lo haré, no me da pena”, concluyó.