En otra batalla hasta la medianoche, el tenista español Carlos Alcaraz venció el viernes al estadounidense Frances Tiafoe y clasificó a la final del Abierto de Estados Unidos, su primera de Grand Slam, donde también puede erigirse en el número uno más joven de la historia.

Alcaraz, de 19 años, acabó con la resistencia de Tiafoe por 6-7 (6/8), 6-3, 6-1, 6-7 (5/7) y 6-3 en otra maratón nocturna de cuatro horas y 19 minutos en la pista central de Flushing Meadows (Nueva York).

El español enfrentará el domingo al noruego Casper Ruud en una final con un doble premio para el ganador: su primer título de Grand Slam y el número uno de la ATP que dejó vacante en Nueva York Daniil Medvedev.

“Es increíble luchar por grandes cosas. Estoy por primera vez en una final de Grand Slam, puedo ver el número uno pero a la vez está muy lejos”, dijo un emocionado Alcaraz tras el partido.

“Ahora mismo no le tengo miedo a ese momento. Me he preparado mental y físicamente para estar peleando por grandes cosas como el domingo”, explicó después ante la prensa.