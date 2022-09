Campeón de Europa impacta al revelar calvario: “No hay nada que hacer, mi cuerpo no aguanta más”

Triste noticia. Tras vivir un calvario por culpa de las lesiones, el defensor italiano Davide Santon tomó la dura decisión de retirarse del fútbol profesional.

A sus 31 años de edad, el lateral que jugó ocho veces para la selección italiana, anunció su retiro de la actividad deportiva en una noticia que ha conmocionado a muchos italianos.

“No hay nada que hacer, ,mi cuerpo ya no aguanta más, ya no tengo rodillas, así que tengo que colgar los botines. No es que no haya tenido ofertas, pero ya ni siquiera puedo pasar los exámenes médicos. Me arriesgué a jugar un partido y tener que parar los siguientes cinco. Ya no puedo seguir en este deporte”, relató el campeón de Europa con el Inter de Milán en 2010 en charla que tuvo con el portal a TMW.

Y siguió relatando de forma dramática: Tuve un sinfín de pruebas y consultas, pero no había nada que hacer. Todavía puedo caminar, pero eso no es suficiente para ser un futbolista profesional. Si seguía presionando, me arriesgaba a necesitar una prótesis. La rodilla izquierda acaba de desaparecer. Me impide hacer muchas cosas”, reveló.