Costly y Boniek se pronuncian sobre el caso de Luis Palma en la ‘H’

Y Costly compartió su punto de vista: “Yo pienso que tienen que dejarlo porque él conoce el medio, conoce al jugador, obviamente que no esté llevando tanto motagüense, que no joda (risas)”.

“Hay que dejarlo trabajar para ver qué pasa en la Copa de Oro , todo depende de eso, un examen que le da la pauta a los federativos y le abren el camino para que pueda continuar o no. Así han pasado con otros entrenadores, que le dan una prueba de fuego como la Copa Oro”, dijo Boniek sobre la continuidad de Diego.

El mediocampista del Aris ha sido convocado en la ‘H’, sin embargo, Vázquez no le ha brindado minutos y hace unas semanas el propio jugador desmintió unas declaraciones del DT en las que afirmaba que el ‘Bicho’ no jugaba porque estaba enfermo.

Caso Luis Palma

Seguidamente, Costly habló sobre la situación del ‘Bicho’ en la Selección: “Es jugadorazo ese Luis Palma, lo lleva a dos lados y no lo mete. Palma puso ahí que no estaba lesionado, ni agripado. Es difícil. Por ejemplo, cuando el Pery (Martínez), que en paz descanse, venía de China, Reinaldo Rueda le daba ese espacio. Nadie lo esperaba en el aeropuerto, se venía en taxi al entrenamiento, hacía un gran sacrificio. Es macaneado venir desde lejos y no tener un minuto. Es jodido”.

Y Boniek respondió: “Hay que ver bien como está esa situación, hay que estar ahí para que cada uno pueda dar su punto de vista. Al final no se sabe quién está diciendo la verdad”.