Nayrobi: “Cualquier selección que me pida primero la voy a agarrar”

Nayrobi Vargas fue uno de los futbolistas sensación del Premundial Sub-17 de Guatemala en el que Honduras se quedó al borde de la clasificación rumbo al Mundial de Perú 2023.

”El Búfalo” es uno de los prospectos a tomar el mando del ataque de la Bicolor dentro de un par de años, pero, el catracho de 16 años de edad adelantó a Diario LA PRENSA que no tiene claro su futuro en “La H”.

Vargas, actualmente juega para la Academia del Dallas FC, club con el que espera firmar un contrato tal como lo hizo el volante David Ruiz con el Inter Miami.

“Cualquier selección que me pida primero la voy a agarrar”, fue una de las frases que nos comentó el ariete que busca brillar con el cuadro estadounidense en la MLS.

¿Seguirá jugando para Honduras? ¿No descarta a Estados Unidos?¿Dónde se ve en cuatro o cinco años?

- ENTREVISTA CON DIARIO LA PRENSA

Valoraciones de formar parte de las academias del Dallas

“Muy bien. Estoy muy feliz porque es algo que he trabajado mucho tiempo, muchos años viendo a los que han venido, pero ahora es mi turno para hacer las cosas”.

Participación con el Dallas

“Todo el equipo me ha tratado muy bien, muy feliz con el equipo”.

¿Te bajonea que a veces no te tomen en cuenta?

“No, no me bajonea, si no te llevan a un partido no significa nada, debes seguir trabajando”.

Objetivos con el Dallas tras la eliminación de Honduras en el Premundial

“Ese día fue muy triste, no sé qué pasó, así es el fútbol, hay que seguir trabajando, acá estoy feliz, quiero jugar en el segundo equipo y que en el futuro me firme el FC Dallas”.

¿Dónde se ve en cuatro o cinco años?

“Siempre van a haber muchas oportunidades, pero yo no pienso en eso, estoy pensando en el segundo equipo”.