¿Ancelotti a la selección de Brasil? Vinicius se pronuncia

Brasil se enfrentará este sábado a Marruecos en Tánger, en el primer partido tras la salida del seleccionador Adenor Leonardo Bachi ‘Tite’, que dejó el cargo al término del Mundial de Qatar 2022.

La Canarinha está ahora en manos de Ramon Menezes, actual técnico de la Sub’20 y quien asumió el cargo de forma interina hasta que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) encuentre el candidato ideal, que según la prensa local es Ancelotti.

“Para mí es difícil hablar sobre este asunto porque si le tengo en la selección, no lo voy a tener en el Real Madrid, y si le tengo en el Madrid, no lo voy a tener en la selección”, admitió Vinícius, que ya trabaja con el italiano en la disciplina blanca, al igual que sus compañeros de selección Rodrygo Goes y Éder Militao.

El exjugador del Flamengo subrayó, sin embargo, que Ancelotti es el “mejor entrenador que ha tenido” desde que empezó su carrera deportiva y que por él siente un “gran cariño” y viceversa.

“Creo que aquí o en el Real (Madrid), no solo me va a ayudar a mí, sino que va a ayudar a ambas partes”, apuntó.

Las declaraciones de Vinícius se suman a otras dadas por su compañero Rodrygo Goes, quien reveló en una entrevista con ‘O Globo’ que Ancelotti bromea con ellos sobre la posibilidad de convertirse en el nuevo seleccionador de la pentacampeona del mundo.

“Bromeamos. Yo le digo: ‘Míster, te estamos esperando allí’. Él bromea diciendo que vamos a hacer las convocatorias juntos”, confesó Rodrygo.

El ariete recalcó que esos comentarios los hacen “en tono de broma”, pero al mismo tiempo reconoció que “toda broma tiene un poquito de verdad”.

“La situación es difícil, tiene que salir del Real Madrid para poder venir aquí. Así que no puedo decir de antemano cómo va a ser, pero por supuesto que sería un honor tenerlo aquí”, indicó.

Ancelotti tiene contrato con el Real Madrid hasta 2024 y ha manifestado en alguna ocasión su deseo de cumplirlo. Además, la CBF ha negado dos veces de forma oficial que estuviera negociando con el laureado preparador italiano.