Ancelotti se queja y le responde a Pep: “Es demasiado apretado”

“El calendario objetivamente no tiene sentido. Es demasiado apretado y con muchos partidos. Tenemos que evaluar la salud de los jugadores, que son la parte más importante del fútbol”, declaró el técnico italiano en conferencia de prensa previa al duelo liguero de su equipo el sábado contra el Celta en la 30ª fecha.

El conjunto blanco viene de eliminar esta semana al Chelsea en cuartos de la Champions League y jugará la ida de semifinales de la máxima competición europea ante el Manchester City tres días después de la final de la Copa del Rey contra Osasuna.

“La Liga piensa lo suyo, la federación piensa lo suyo, UEFA piensa lo suyo, FIFA piensa lo suyo... Para ellos los jugadores no pintan nada y no es lo correcto. No es una buena línea para el fútbol. Tiene que cambiar algo. Hay demasiados partidos”, añadió.

Respuesta a Pep

Por otra parte, Carlo Ancelotti agradeció las palabras de respeto de Pep Guardiola hacia el Real Madrid y analizó al rival en semifinales de la Liga de Campeones, un Manchester City que reconoció “ha cambiado un poco” desde la llegada de “un delantero como Haaland que marca muchos goles”.

Sin pensar en el favoritismo ni en retocar el estilo que ha llevado al Real Madrid a su undécima semifinal en ‘Champions’ en los trece últimos años, Ancelotti habló del duelo repetido en eliminatoria por segundo año consecutivo ante un City que ha retocado su estilo.

“Es un equipo que ha cambiado un poco, pero sigue siendo muy fuerte con más individualidades. Tiene en ataque un delantero como Haaland, que marca muchos goles. No tenemos que cambiar el planteamiento, es el mismo, tienes que ser mejor que el rival y punto”, aseguró.

“No es un tema que está en mi cabeza si somos favoritos o no, sabemos que estamos muy cerca de una final, que es un rival muy fuerte, una eliminatoria muy igualada y a ver lo que pasa”, agregó.

Guardiola elogió el rendimiento del Real Madrid en la Liga de Campeones y aseguró que para ganar la competición tienes que ser superior al equipo de Ancelotti, quien ha agradecido sus palabras.

“El Real Madrid es un equipo muy respetado y, cuando lo eres, es algo bueno que lo diga un entrenador. Si es como Guardiola, aún más bueno”.

“Real Madrid y City son equipos que pueden jugar de distintas maneras por la calidad de plantilla que tienen. No creo que hayan cambiado completamente su estilo, con un delantero tan fuerte (Erling Haaland) la manera de atacar cambia un poco respecto al pasado, pero te puede hacer un partido de posesión sin problema como de transición porque tiene todas esas cualidades”, sentenció.