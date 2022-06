Hondureño ‘Chocolate‘ Sánchez ganó por nocaut al colombiano José Barrios y sigue invicto

“Ganamos en el tercer round, en el cuarto no quiso salir porque el golpeo constante hizo efecto. Ese golpeo que me caracteriza gracias a Dios hizo efecto, le entraron golpes de poder y el rival no quiso seguir con el castigo”, destacó.

“Me siento muy feliz con esta sexta victoria para Honduras y todos los hondureños nos debemos sentir alegres, porque esta victoria nos coloca en los ojos del mundo, triunfar en Colombia es algo para enmarcar”, añadió.

Notablemente alegre, ‘El Chocolate‘ Sánchez agradeció a todas las personas que han estado detrás de su carrera boxística y mencionó que se siente motivado para seguir dándole alegrías al país a través del deporte de los guantes.