¡Campeón! Bayern Múnich salva su hegemonía en la Bundesliga

Todo ocurrió. En el Signal Iduna Park, en el territorio en el que el Borussia había ganado sus últimos once encuentros de forma ininterrumpida, con 13 triunfos en las 14 jornadas más recientes ante su público, el Mainz promovió, imprescindible, el ya inesperado título del conjunto de Thomas Tuchel, con un empate por 2-2 en Dortmund que circunscribió al Bayern a un simple triunfo que completó en el minuto 89 el internacional alemán, tras el 1-1 del Colonia en el 82 de penalti. Contra las cuertas, el Bayern sobrevivió.

Porque, en los últimos 90 minutos de la montaña rusa que ha sido la competencia por el liderato de la presente campaña de la Bundesliga, el Bayern fue campeón durante más de 85. No dependía de sí mismo. Ni siquiera le valía el empate. Tampoco el triunfo si no se producía la derrota del Borussia. No desistió en su empeño por muy compleja que aparentara el asunto. Al borde del minuto 8, con 0-0 en Dortmund, él ya ganaba por 0-1.