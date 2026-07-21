Sorpresa en El Salvador: Bukele revoluciona el fútbol con millonaria inversión y cambios históricos

San Salvador, El Salvador.

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) apuesta por una transformación de la Primera División. Durante la presentación oficial del torneo Apertura 2026, su presidente, Yamil Bukele, anunció una serie de inversiones y proyectos que buscan fortalecer a los clubes, modernizar el campeonato y mejorar la experiencia de los aficionados. El dirigente reveló que, gracias al trabajo conjunto entre la FESFUT y la Primera División, se han gestionado tres millones de dólares para impulsar el fútbol salvadoreño. "Hemos hecho una sinergia de trabajo con la Primera División que ha sido muy exitosa. Como Federación hemos gestionado tres millones de dólares para la Primera División", expresó Bukele.

Uno de los anuncios más importantes fue la firma de un acuerdo con Telecorporación Salvadoreña (TCS) por 1.5 millones de dólares para la adquisición de los derechos de transmisión del campeonato nacional, una alianza que permitirá fortalecer las finanzas de los clubes y darle mayor exposición al torneo. Además, Bukele confirmó que los 290 partidos de la temporada serán televisados, una medida que pretende ampliar el alcance del fútbol salvadoreño y ofrecer una mayor vitrina para los equipos, jugadores y patrocinadores. El presidente de la FESFUT también anunció una importante inversión en materia logística. Cada uno de los clubes de la Primera División recibirá un autobús propio, con el objetivo de reducir los costos de transporte y, al mismo tiempo, incrementar el patrimonio de las instituciones.

"Cada equipo se le dará una unidad de autobús. Esto suma activos a los equipos y baja los costos para la transportación y el manejo de los equipos al destino", señaló. Otra de las novedades será la implementación de Fan Fest en los alrededores de los estadios. La iniciativa contempla actividades recreativas, promociones y espacios de entretenimiento para los aficionados desde dos o tres horas antes del inicio de cada encuentro. "Habrá Fan Fest afuera de los estadios. Queremos que hayan activaciones dos o tres horas antes de los partidos", explicó el dirigente.

En el apartado tecnológico, Bukele confirmó que la Primera División contará con el Football Video Support (FVS), un sistema de apoyo arbitral similar al VAR, cuya implementación será financiada mediante patrocinadores gestionados por la FESFUT. El objetivo de esta herramienta será brindar un respaldo adicional a los árbitros en jugadas puntuales y reducir las polémicas durante el desarrollo del campeonato. Con estas medidas, la Federación pretende darle un nuevo impulso al fútbol salvadoreño, fortaleciendo la estabilidad económica de los clubes, mejorando la organización de la liga y ofreciendo un espectáculo más atractivo tanto para los aficionados que asistan a los estadios como para quienes sigan los partidos por televisión.

RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN LA LIGA DE EL SALVADOR

Inversión de 3 millones de dólares gestionados por la FESFUT para fortalecer a los clubes de la Primera División. Acuerdo con TCS por 1.5 millones de dólares para los derechos de transmisión del campeonato. Los 290 partidos de la temporada serán televisados, aumentando la exposición del fútbol salvadoreño. Cada club recibirá un autobús, con el objetivo de reducir los costos de transporte y fortalecer sus activos. Creación de Fan Fest en las afueras de los estadios, con actividades para los aficionados dos o tres horas antes de cada partido.