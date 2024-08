Bryan Barrios revela por qué su patada a Diego Reyes y denuncia amenazas

”Le ofrezco una disculpa a Diego Reyes, esa jugada la verdad me cegué, estaba muy enojado, pero no justifica el hecho. Lo hice por el motivo de que me estaba tratando de mono y de esclavo y creo que en este tiempo eso es racismo, eso fue lo que me calentó para hacer esa acción, no debí hacerlo, pero lo caliente del partido me hizo hacerlo, ofrezco una disculpa y repito, no lo tuve que haber hecho, pero creo que él no debía de tratarme de esa manera”, comenzó contando el zaguero.

“De lo que llevo de mi carrera nunca me han expulsado por aspectos como ese, no soy un jugador mala leche, ni desleal, lo que me dijo me llevó a hacer eso, a veces uno no piensa lo que hace. Cuando llegué a casa dije yo que estaba mal lo que hice. Que Diego me disculpe, soy una persona que no quiere agredir a nadie, esto es deporte y él es un compañero, al final nos abrazamos y ahí quedó todo”, dijo Bryan Bernárdez.

Luego detalló que ha recibido amenazas de muerte por la acción que se dio en el juego, algo que le ha preocupado al entorno familiar del jugador del Juticalpa FC.

“He recibido hasta amenazas de muerte de que no llegue a Tocoa en la vuelta porque me puede pasar algo, que no llegue a San Pedro Sula y que ande con cuidado porque me puede pasar algo a mí y a mi familia, creo que esas son cosas que no deben pasar, no se debe hacer eso”, detalló el exfutbolista del Real Balompédica Linense de España.