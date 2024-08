El patadón de Barrios en el rostro a Diego Reyes en el Juticalpa-Real Sociedad

Hacerle daño a un colega no es de profesionales y es ser desleal, no es de buenas personas. Lo que Bryan Bernárdez Barrios hizo en el juego de la segunda fecha entre Juticalpa y Real Sociedad no es correcto.

Se jugaba el minuto 39’ del primer tiempo cuando Diego Reyes, jugador de los aceiteros, recibió infracción del jugador canechero, cuando el defensor le metió un puntillazo en el rostro a su colega de profesión.