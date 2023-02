¡Brilla ‘La Pulga’! Messi alcanzó los 700 goles a nivel de clubes

LOS GOLES CENTENARIOS DE MESSI:

El 100 vs Sevilla en 2010

El 200 vs Viktoria Plzen en 2011

El 300 vs Granada en 2013

El 400 vs Valencia en 2015

El 500 vs Real Madrid en 2017

El 600 vs Liverpool en 2019

El 700 vs Marsella en 2023

LOS GOLES DE MESSI CON CADA DT EN SU CARRERA:

Con Pep Guardiola - 211 goles

Con Luis Enrique - 153 goles

Con Ernesto Valverde - 112 goles

Con Tito Vilanova - 60 goles

Con Frank Rijkaard - 42 goles

Gerardo Martino - 41 goles

Ronald Koeman - 38 goles

Christophe Galtier - 17 goles

Quique Setién - 15 goles

Mauricio Pochettino - 11 goles