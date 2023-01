Boris Elencoff revela el motivo de agresión contra Mauro Reyes

Boris Reyes Elencoff está arrepentido, aceptó su responsabilidad al agredir al técnico Mauro Reyes al final del encuentro donde Real Sociedad igualó 1-1 frente a los Lobos de la UPN en el estadio Francisco Martínez de Tocoa por la jornada 2 del torneo Clausura.

El directivo de Real Sociedad destacó a Diario La Prensa que la ropa se lavó en casa primero y todo quedó solventado y todas las partes involucradas se dieron una disculpa y temprano el plantel, al frente del estratega santabarbarense entrenó, lo mismo desde las 4:00 pm donde estarán todos los presentes para dejar a un lado el asunto y enfocarse en la continuación del campeonato, donde el domingo reciben a Real España (3:00 pm)

Boris Elencoff estableció que Mauro Reyes se mantiene en su puesto como entrenador de Real Sociedad y tampoco ningún futbolista será separado por los hechos. El directivo agredió al entrenador en la cancha y luego se dio la reacción de los jugadores donde golpearon al miembro de la junta administrativa.

Active su cuenta de registro para tener acceso a navegación ilimitada

ENTREVISTA CON BORIS ELENCOFF

¿Que pasa por su cabeza un día después de los hechos ocurrido contra el técnico Mauro Reyes?

Ya les pedí disculpas públicas, nos reunimos con los muchachos y ellos a mí. Lo que pasó fue una situación que no se debió dar nunca y hablamos con el profe y sigue trabajando. No queremos, entiéndame, todo llegó a la normalidad, hubo conciliación con todos los muchachos y que el equipo está trabajando normalmente. Hoy el equipo entrenó a las 9 de la mañana, hicieron trabajos de recuperación y a las 4 de la tarde hay un nuevo entrenamiento, ya está todo tranquilo. No queremos que nos castiguen la cancha.

¿Se disculpó con el profe Mauro Reyes y a trabajar pensando en Real España?

Así es, ya todo está tranquilo. Se habló con todos lo involucrados en el incidente, con los muchachos y uno del cuerpo técnico que se encarga de asistir a los jugadores, del empujó con el profe. Estamos tranquilos, nos reunimos, nos pedimos disculpas, el equipo ahora ya está metidito. Todo está bien, el profe sigue, no ha renunciado, está en su trabajo.