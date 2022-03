¡Bombazo en París! Dueño del PSG reacciona molesto en Qatar y quiere vender a una de sus figuras

Según el reconocido periodista francés Romain Molina, el emir de Qatar, se encuentra muy enfadado por la eliminación europea y estaría valorando seriamente la posibilidad de vender a Neymar en el próximo mercado de fichajes de verano.

En París y en Qatar están cansados de la actitud del brasileño y de su rendimiento en las grandes noches. En el Santiago Bernabéu, el ‘10’ apenas pudo aparecer. La mala relación con el padre del jugador también habría sido uno de los detonantes.

Molina, que también colabora con medios prestigiosos como The Guardian, BBC y The New Yotk Times, indicó que desde “Qatar quieren que Neymar no siga en el PSG a partir de la próxima temporada. Las malas relaciones con el padre, unido a su rendimiento, hacen que el emir haya decidido prescindir de sus servicios”.