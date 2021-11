‘Bolillo‘ Gómez y sus emotivos discursos en la Selección de Honduras

Gómez fue contundente con sus palabras: “Para mí es el reto más grande en mi vida y lo estoy tomando de esa manera, todos sabemos como estamos. Yo soy hombre de la calle, no de vivir mi apartamento, he salido y visto la energía de la gente. Tenemos que sentir susto porque con susto estoy con cinco sentidos. No dejo nada al azar. He visto respeto y cariño de los hondureños y eso me da energía y con esa energía tenemos que ir a jugar bien, ya lo otro vendrá después”.

Durante esta semana que lleva en el país, ‘Bolillo‘ Gómez ha tenido la oportunidad de ver partidos en directo en el Nacional como a los jugadores de Motagua, Real España, Marathón, Olimpia y Lobos UPN. Ya tiene un concepto para armar la convocatoria que revelará este sábado.

“Al estar ocho días aquí he tenido la oportunidad de ver cinco partidos en directo y algunos en video. He visto una liga pareja, partidos buenos, dinámicos, intensos y eso es bueno para la Selección Nacional. Yo miro el fútbol de una forma y no jugadores buenos ni malos, ni viejos. Haremos una nómina donde vengan los jugadores en un nivel importante de lo que queremos”, manifestó.

Sobre los futbolistas que llamará en su primera nómina oficial afirmó: “He vistos cosas que me agradan y si estos jugadores son convocados a la Selección es porque son los mejores del país. De 30 que llame, en 25 coincidimos. He encontrado mucha educación en muchos de ellos, si hay algunos que no están (en la lista), pues la camisa se respeta. Quiero solidaridad y compañerismo; es agradable ver el trabajo de estos muchachos”, sentenció.