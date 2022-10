¡Bien cobrado! El gol de penal de Ángel Tejeda para entrar en la historia de la Liga Nacional de Honduras

Ángel Tejeda se metió de lleno en la tabla histórica de goleadores de la Liga Nacional del fútbol hondureño con su tanto de penal marcado este sábado frente al Marathón en el estadio Yankel Rosenthal.

El delantero del Motagua abrió el marcador en el ‘Clásico de las emes’ desde los once pasos. Él mismo empezó la jugada, asistió a la llegada de Carlos Mejía que entró al área y fue derribado por Sergio Peña. No dudó el árbitro Said Martínez en señalar el penal.

Tejeda se encargó de cobrar y no falló, un penal bien cobrado. Fuerte disparo de derecha que adivinó el portero uruguayo Rafael García, pero que no pudo detener, en el minuto 20.