Betis vs Barcelona EN VIVO, hora y dónde ver: El Barça, a ratificarse en la Liga Española

La derrota del Real Madrid en Bilbao le permitió abrir una nueva brecha de cuatro puntos respeto a su más inmediato perseguidor y no quiere volver a dilapidar esa renta con un tropiezo en Sevilla .

El mediapunta malagueño lleva ya varias semanas de trabajo junto al grupo, no así otros dos jugadores de la línea media como el estadounidense Johnny Cardoso y Pablo Fornals , de los que el técnico chileno dijo que aún no están para incluirlos en la lista de citados.

Pellegrini , no obstante, puntualizó que ahora tendrá que ver los minutos que podría disponer ante el Barcelona para comprobar así sus sensaciones e ir incrementando su participación en los siguientes encuentros.

Los verdiblancos, por su parte, tiene significativas bajas por lesión y también un mal estado de forma de algunos jugadores, lo que ha derivado en acumular tres derrotas consecutivas entre LaLiga y la Conference League , sensaciones negras que no se despejaron esta semana en la Copa del Rey pese a ganar al Sant Andreu , de Segunda RFEF (1-3) , ya que el equipo barcelonés tuvo mucho tiempo sobre las cuerdas al sevillano.

Horario y dónde ver el Betis vs Barcelona

El partido entre Betis y Barcelona arrancará a las 9.15 am, horario de Honduras (16.15 hora de España).

Desde la 10:15 a.m. en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 12:15 p.m.; en Bolivia y Venezuela a las 11:15 a.m.; en México a las 9:15 a.m.

En territorio hondureño el juego se podrá ver a través de VIX premium Tigo y Sky. En Sudamérica será transmitido por la señal de DSports (DIRECTV) y DGO.

Mientras que en España se podrá ver por M+ LaLiga TV y Movistar Plus.