Barcelona sonríe: lo último que informan sobre Raphinha previo a LaLiga

Barcelona, España.

El Barcelona regresó a los entrenamientos tras su remontada el pasado martes ante el Galatasaray en la Champions League. El club ya pone la mirada en el duelo ante el Betis en una nueva jornada de la Liga Española y previo a ese juego, ya tienen novedades sobre dos de sus figuras: Raphinha y Frenkie de Jong.

En el entreno de este jueves, el brasileño volvió al trabajo colectivo, después de dos partidos de ausencia, y una nueva sesión de Jong con el grupo; Hansi Flick, entrenador azulgrana, solo tiene en la lista de lesionados a Andreas Christensen y Roony Bardghji.

Tras el día de descanso después del 1-4 en Estambul frente al Galatasaray, el equipo disfruto de un día festivo este miércoles y en la vuelta a las sesiones, Raphinha se ha entrenado con el equipo.