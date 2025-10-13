Barcelona: fueron baja con España y lanzan comunicado; ¿estarán en el Clásico?

El FC Barcelona giró dos comunicados este lunes a través de sus redes sociales sobre las molestias que sufren Ferran Torres y Dani Olmo mientras se encontraban con la selección de España.
Ferran, que ha sido descartado para el partido que España jugará mañana ante Bulgaria, sufre únicamente una sobrecarga muscular, por lo que podrá estar disponible para el duelo del sábado contra el Girona en la reanudación de LaLiga.
El 'Tiburón' se ha sometido a una serie de pruebas que han determinado la existencia de una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, sin que exista ninguna lesión asociada.
El informe de los servicios médicos del club catalán ha especificado que el delantera no causa baja y seguirá con un tratamiento específico.
OLMO SE PERDERÍA EL CLÁSICO
Diferente es el caso de Dani Olmo, también de baja en la concentración de España, que sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda "sin afectación conectiva" y que sí le supondrá no participar en algunos encuentros.
Olmo se lesionó el pasado viernes, en la Ciudad del Fútbol, en el último entrenamiento de la 'Roja' antes de medirse a Georgia en partido clasificatorio para el Mundial 2026.
El atacante catalán no se había ejercitado durante toda la semana "por cansancio y alguna molestia", tal como confirmó posteriormente el seleccionador, Luis de la Fuente, y abandonó al terreno de juego tras probarse 15 minutos en la primera sesión en la que participaba.
A su regreso a Barcelona, Olmo se ha sometido a unas pruebas que han confirmado que sufre una lesión en el sóleo, pero que la misma no revista gravedad. Y es que su dolencia se limita a las fibras del músculo, sin que tenga afectado el tejido de sostén circundante, como el periostio o las fascias.
Aunque el la entidad no ha especificado el tiempo de baja, la previsión es que esté entre dos y tres semanas de baja. El Barça se mide al Real Madrid el 26 de octubre, así que quedan solo 13 días para el Clásico, una fecha que parece precipitada para que tenga el alta competitiva.
Olmo se perderá los partidos ante el Girona y Olympiakos, lo tiene casi imposible para el Clásico y en el mejor escenario (dos semanas) estaría contra el Elche, el 2 de noviembre.