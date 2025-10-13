Rechaza al Barcelona y elige al Real Madrid; ¿Yamal y Vinicius a otros equipos?

Movimientos en el campo internacional sobre fichajes y salidas en algunos clubes europeos: Sorprende lo que se informa sobre Lamine Yamal y Vinicius.
El atacante del Brentford de 24 años, Igor Thiago, está en el radar del Newcastle, según TMW. El conjunto dirigido por Eddie Howe, podría incorporar al atacante brasileño para dar un salto de calidad y buscar alternativas para Woltemade, un futbolista que tiene un perfil muy concreto.
El histórico Real Zaragoza comunicó la salida de su entrenador Gabi. El club español la pasa mal, son últimos en la segunda división de España.
El Al-Wahda Football Club de Emiratos Árabes Unidos fichó al extremo serbio Darko Lazovic, llega procedente del Hellas Verona.
Según informa Corriere dello Sport, el Paris Saint Germain estaría siguiendo de cerca al centrocampista de la Roma, Manu Koné (24 años). El club francés estaría dispuesto a tirar la casa por la ventana y estaría estudiando hacer una oferta de 60 millones para hacerse con los servicios de Koné, todo esto siguiendo la información del diario italiano.
Javi Gracia fue anunciado como nuevo entrenador del Watford de la segunda división de Inglaterra.
El Sevilla está interesado en renovar el contrato del experimentado defensor César Azpilicueta.
El Atlético de Madrid está satisfecho con el comienzo de Nico González y su plan sería quedárselo. Tienen una opción de compra desde la Juve de 32M + 1M€ en bonus si se clasifican para la Champions.
El portero Jordan Pickford ha acordado firmar un nuevo contrato a largo plazo con el Everton, todo está hecho y aprobado.
El exjugador Jack Wilshere será nuevo entrenador del Luton Town, será su primera experiencia como primer entrenador.
El AC Milan está interesado en fichar al defensor Joe Gómez del Liverpool. Lo intentará fichar en enero del 2025.
Bombazo: Barcelona y Real Madrid han puesto su mirada en el futbolista mexicano Gilberto Mora. Los directivos de ambos clubes españoles quedaron encantados con el nivel del azteca en el Mundial Sub-20 de Chile.
El sueño de Gilberto Mora es fichar por Real Madrid y no Barcelona: ""Él tiene un sueño, que es jugar en el #RealMadrid, pero tiene los pies en la tierra. Siempre ve el fútbol y le encanta ver al Real Madrid. Ojalá lo podamos ver por allá triunfando" declaró Ignacio Ruvalcaba, responsable de las categorías inferiores de Xolos de Tijuana.
Información de Diario Sport: El Barcelona ha decidido no renovar el contrato de Robert Lewandowski. A sus 37 años, el delantero polaco se marchará el próximo verano mientras el club busca un sustituto más joven.
Bombazo: Yamal sería el deseo principal de PSG, según el periodista Romain Molina, y podrían intentar pagar más de 200 millones de euros: "Lo necesitamos cueste lo que cueste", es el sentir de los directivos del conjunto parisino.
Diario Marca señala que Barcelona no tiene la intención de vender a Lamine Yamal.
Según asegura el periodista Christian Falk, Vlahovic está en la agenda del Bayern. El delantero serbio ve con muy buenos ojos fichar por el conjunto alemán. El actual delantero de la Juve queda libre en verano y habrá pelea por él.
El futuro de Vinícius Junior en el Real Madrid podría dar un giro inesperado. Según reportes desde Europa, el club blanco estaría dispuesto a escuchar ofertas por su estrella brasileña el próximo verano, pero con una condición tajante: solo dejará el Santiago Bernabéu si llega una propuesta de al menos 250 millones de euros.