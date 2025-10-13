Rechaza al Barcelona y elige al Real Madrid; ¿Yamal y Vinicius a otros equipos?

El sueño de Gilberto Mora es fichar por Real Madrid y no Barcelona: ""Él tiene un sueño, que es jugar en el #RealMadrid, pero tiene los pies en la tierra. Siempre ve el fútbol y le encanta ver al Real Madrid. Ojalá lo podamos ver por allá triunfando" declaró Ignacio Ruvalcaba, responsable de las categorías inferiores de Xolos de Tijuana.