Así será el inicio del torneo clausura de la Liga Nacional

Los miembros de la Liga Nacional y los clubes afiliados realizaron en la mañana del martes el sorteo del Torneo Clausura que iniciará el 15 de enero de 2022.

El sorteo de la Liga Betcris de Honduras empezó con el reconocimiento de los mejores jugadores del torneo anterior, entre ellos Edrick Menjivar quien además hizo parte del 11 ideal.

El mejor técnico fue para Pedro Troglio, quien logró el tetracampeonato con el Olimpia. Además se presnetaron los mejores goles del campeonato recién finalizado.

Edgardo Simovic fue el encargado de sacar las balotas con los nombres de los equipos.

Primeros cruces

En la primera jornada que se jugará entre el 15 y el 16 de enero se enfrentarán a UPN contra Vida, Honduras Progreso-Motagua. El Olimpia estrenará su corona contra la Real Sociedad el próximo 16 de enero. Marathon jugará contra Platense y Victoria contra Real España.

La jornada 2, entre el 19 y el 20 de enero, enfrentará a Victoria contra Real Sociedad, Platense contra Real España, Motagua contra Vida, Honduras vrs UPN y Marathon contra Olimpia, como el primer clásico del torneo.

Los clásicos

En este calendario no quedó establecido los días en que se jugará cada partido ya que como en ocasiones anteriores, los clubes tendrán unos días para analizar sus calendarios y definir horarios y días para cada uno de sus encuentros de local de acuerdo a las fechas ya establecidas.

En ninguna jornada se pueden disputar dos clásicos. El primer derbi será en la fecha 2 cuando Marathón reciba al Olimpia el 19 o 20 de enero que será la primera jornada que se dispute a mitad de semana, según lo anunciado.

El formato

El Clausura 2022 mantendrá el mismo formato del campeonato Apertura 2021 donde los seis primeros equipos que al término de 18 jornadas tengan más puntos avanzarán a la siguiente ronda con una distinción especial donde los dos primeros pasarán directamente a semifinales.

Los restantes cuatros irán a un repechaje donde saldrán los otros dos clasificados a semis, fase donde se medirán el 1 vs 4 y el 2 vs 3 según como hayan terminado en las vueltas regulares.

Para este torneo Honduras también conocerá a sus tres representantes a la Liga Concacaf donde Olimpia, como campeón del Apertura 2022, ya tiene un cupo asegurado.

En caso de volver a repetir el Clausura, el segundo clasificado por el país será el subcampeón que haya terminado mejor posicionado en la tabla y el tercero es el que mayor puntos acumule en ambos campeonatos.

El calendario

JORNADA 1 (15-16 DE ENERO) UPNFM vs Vida H. Progreso vs Motagua Olimpia vs Real Sociedad Marathón vs Platense Victoria vs Real España

JORNADA 2 (19-20 ENERO) Victoria vs Real Sociedad Platense vs Real España Motagua vs Vida H. Progreso vs UPNFM Marathón vs Olimpia

JORNADA 3 (23-23 ENERO) Vida vs Marathón R. Sociedad vs UPNFM Olimpia vs H. Progreso Platense vs Victoria R. España vs Motagua

JORNADA 4 (05-06 FEBRERO) UPNFM vs Platense R. Sociedad vs H. Progreso Motagua vs Victoria Marathón vs Real España Vida vs Olimpia

JORNADA 5 (09-10 DE FEBRERO) Victoria vs UPNFM R. España vs Real Sociedad Olimpia vs Motagua H. Progreso vs Marathón Platense vs Vida

JORNADA 6 (12-13 FEBRERO) R. Sociedad vs Platense Olimpia vs R. España Marathón vs Victoria UPNFM vs Motagua Vida vs H. Progreso

JORNADA 7 (19-20 FEBRERO) R. Sociedad vs Marathón Motagua vs Platense Victoria vs Vida R. España vs H. Progreso UPNFM vs Olimpia

JORNADA 8 (26-27 FEBRERO) Platense vs Olimpia Motagua vs Marathón Vida vs Real Sociedad H. Progreso vs Victoria R. España vs UPNFM

JORNADA 9 (02-03 MARZO) Vida vs Real España Marathón vs UPNFM Olimpia vs Victoria Platense vs H. Progreso R. Sociedad vs Motagua