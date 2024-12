Arsenal golea al Mónaco y se acerca a octavos de final de la Champions League

Seis equipos hay empatados a trece puntos, uno de ellos el Arsenal, que venció este miércoles por goleada al Mónaco (3-0) y pone pie y medio en los octavos de final de la UEFA Champions League.

No fue un brillante partido de los de Mikel Arteta, pero sí más que efectivo, como empieza a ser la tónica habitual de este equipo, quizás no el más bonito de ver pero sí uno que en Europa está dando una clase de pragmatismo y atino de cara a puerta. Son once goles a favor y dos en contra en seis encuentros.

Además, el duelo en la noche londinense, sirvió para que la Champions descubra a Myles Lewis-Skelly, uno de esos siempre dispuestos canteranos de los ‘Gunners’, que se convirtió a sus 18 años -cumplidos el pasado septiembre- en el más joven en jugar en esta competición europea desde que hiciera lo propio en 2011 Alex Oxlade-Chamberlain -ahora en Turquía en el Besiktas, por cierto-.

Lewis-Skelly, lateral izquierdo, propició el primer y único gol al desbaratar a todo un Mónaco metido en su campo propio. El defensa creó superioridad al driblar a su par e inventarse un pase entre líneas que Gabriel Jesús, que ya llevaba dos mano a mano errados, puso en el segundo para que Bukayo Saka definiera solo.