No jugó ni un minuto en Champions League con Real Madrid: ¿Le contará el título?

Tras la final que el Real Madrid le ganó al Borussia Dortmund quedó la duda sobre si Arda Güler es o no es campeón. Siempre han surgido dudas de cómo reconoce la UEFA el título a los jugadores que no han contado para el entrenador campeón de Europa pese a estar inscrito en la competición.

De hecho, hace unos años, la competición no reconocía el título al futbolista que no había disputado ni un segundo con el equipo ganador. Por eso, muchos pensaban que Isco y Andriy Lunin, que en la temporada temporada 2021-22 no jugaron ningún minuto con el Real Madrid (que ganó al Liverpool en el Stade de France de París), no tendrían esa Champions.

Sin embargo, en la página oficial de la UEFA, el malagueño aparece en la lista de los jugadores con más orejonas en su palmarés. Un total de cinco, como sus excompañeros Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Marcelo y Casemiro. Un dato que significa que aquella Champions que el conjunto blanco levantó hace dos años también contó para Isco, que no jugó nada.