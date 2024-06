Vinicius habla de su futuro y sobre opción de ganar el Balón de Oro

El internacional brasileño Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, habló sobre la posibilidad de ganar la próxima edición del Balón de Oro y resaltó que para conseguir ese trofeo “hay todo un proceso detrás”.

El jugador brasileño, autor de uno de los dos goles de la final de la Champions League ganó su equipo al Borussia Dortmund (0-2), explicó cuáles son las sensaciones con el Balón de Oro y se mostró muy feliz por haberse proclamado campeón de la ‘Champions’ por segunda vez.

“Es muy complicado. Hay todo un proceso por detrás. Creo en la gente que está conmigo todos los días y me lo dicen. Me dicen que soy el mejor y me lo acabo creyendo. No sé qué va a pasar. Quiero seguir aquí y hacer historia como Carvajal, Kroos o Nacho”.