¿Arboleda y Rougier a la H? Diego se pronuncia sobre el tema de los naturalizados en la Selección

En charla Exclusiva con Diario LA PRENSA, el argentino Diego Vázquez se pronunció sobre el polémico tema de los naturalizados en la Selección Nacional de Honduras.

El hecho de convocar jugadores con otra nacionalidad a la Bicolor no es bien vista por un considerable grupo de aficionados catrachos a pesar que en su momento fueron parte de la H jugadores como Marcelo Ferreira y Denilson Costa, dos brasileños que optaron por representar a Honduras en el inicio del proceso a Alemania 2006 bajo el mando de Bora Milutinovic.

Hoy en día futbolistas como Yustin Arboleda y Jonathan Rougier son extranjeros que tienen un par de años destacando en la Liga Nacional y muchos han comenzando a señalar que deberían de tener una oportunidad en el combinado catracho.

En el caso de Rougier, el portero argentino ya tiene la nacionalidad hondureña y Arboleda no ha descartado naturalizarse hondureño.

Hoy Diego Vázquez, nuevo seleccionador de Honduras, habló con Diario LA PRENSA y no descartó el hecho de convocar jugadores naturalizados.

“Son jugadores que han tenido buen rendimiento. El caso de Arboleda no sé si es hondureño y si tiene la documentación, no estoy seguro. La selección yo dije que está abierta para todos y no se la cierro a nadie, todos tienen tienen posibilidades y por eso es la Selección de todo el país”, declaró el DT de la Bicolor.

Y añadió: “El que tenga buen rendimiento y si decidimos que nos sirve de acuerdo a los rivales que vamos a enfrentar no tengas duda que estará con nosotros.”

Diego le abrió las puertas a los nacionalizados pero dejó claro que tienen que estar comprometidos a vestir los colores del equipo de todos.

“Obviamente tienen que estar comprometidos y deseos de querer sumar. Tienen que querer y tener el compromiso, además de querer a ayudar al país a ganar”, enfatizó.

Y siguió comentando: “No me gustaría hablar de supuestos., Ahora hay que esperar y ver como va todo, lo analizaremos. La selección es de todos y está abierta para todos y pasa por el buen rendimiento que tengan en la cancha y si pueden aportar seguramente serán bienvenidos.”

A Diego se le consultó especialmente por Jonathan Rougier, arquero que él mismo trajo de Argentina y que fue clave en los cinco títulos que obtuvo como estratega del Motagua.

“Hoy está la lista que di ayer. Vamos a trabajar en base a los jugadores que están en ese listado y faltan los que disputarán la final, una vez que agreguemos eso son los jugadores que vamos a contar en este ciclo”, respondió.

Calendario

Diego Vázquez inicia este miércoles sus trabajos al frente de la Selección de Honduras y el margen es corto, pues en tres semanas será su debut al frente de la Bicolor.

El primer partido será el 3 de junio cuando visite la ‘H‘ a Curazao en el estadio Ergilio Hato de la ciudad de Willemstad, tres días después recibirá al mismo rival en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

El tercer encuentro para ‘La Barbie’ Vázquez también será en casa haciéndole los honores a Canadá.

Cuatro juegos disputará Honduras por el Grupo C de la Liga de Naciones, los primeros dos lugares van a la Copo Oro 2023.