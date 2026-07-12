Iván Barton hace historia y pitará una de las semifinales más calientes del Mundial 2026

El árbitro salvadoreño Iván Barton ha sido designado por la FIFA para dirigir la semifinal que disputarán Francia y España, el próximo martes, en el estadio AT&T de Arlington.
Este será el cuarto partido que dirigirá el salvadoreño en el Mundial, tras pitar el Turquía-Paraguay y el Japón-Suecia, en la fase de grupos, y el Suiza-Colombia de octavos de final.
El juez salvadoreño estará acompañado por un equipo arbitral con amplia presencia de la Concacaf. Como asistentes fueron nombrados su compatriota David Morán y el nicaragüense Antonio Pupiro, mientras que el sueco Glenn Nyberg será el cuarto oficial y Mahbod Beigi fungirá como asistente de reserva.
Iván Barton sigue haciendo historia en el Mundial
Barton, que ya dirigió tres partidos en Qatar 2022, es el colegiado centroamericano que más partidos mundialistas ha arbitrado en la historia, por delante del guatemalteco Carlos Batres que fue el juez central en cinco encuentros.
The match officials for @FIFAWorldCup match 101 have been appointed. 🤝— FIFA (@FIFAcom) July 12, 2026
El árbitro salvadoreño, además, hizo historia al convertirse en el primero que expulsó a un jugador, el paraguayo Miguel Almirón, por taparse la boca para dirigirse a un rival durante el Turquía-Paraguay, tal y como estipula la norma que comenzó a aplicarse en el Mundial en respuesta al caso Prestianni/Vinicius.
A sus 35 años, el árbitro salvadoreño acumula una importante experiencia internacional desde que obtuvo la escarapela FIFA en 2018. En su currículum figuran competiciones como la Copa Oro, la Liga de Naciones de la Concacaf, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el Mundial de Qatar 2022, donde también alcanzó las eliminatorias antes de despedirse en los octavos de final.
Este martes afrontará el mayor reto de su carrera con la responsabilidad de dirigir un España-Francia que decidirá uno de los finalistas del Mundial United 2026.