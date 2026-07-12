Iván Barton hace historia y pitará una de las semifinales más calientes del Mundial 2026

Estados Unidos.

El árbitro salvadoreño Iván Barton ha sido designado por la FIFA para dirigir la semifinal que disputarán Francia y España, el próximo martes, en el estadio AT&T de Arlington. Este será el cuarto partido que dirigirá el salvadoreño en el Mundial, tras pitar el Turquía-Paraguay y el Japón-Suecia, en la fase de grupos, y el Suiza-Colombia de octavos de final.

El juez salvadoreño estará acompañado por un equipo arbitral con amplia presencia de la Concacaf. Como asistentes fueron nombrados su compatriota David Morán y el nicaragüense Antonio Pupiro, mientras que el sueco Glenn Nyberg será el cuarto oficial y Mahbod Beigi fungirá como asistente de reserva.

Iván Barton sigue haciendo historia en el Mundial

Barton, que ya dirigió tres partidos en Qatar 2022, es el colegiado centroamericano que más partidos mundialistas ha arbitrado en la historia, por delante del guatemalteco Carlos Batres que fue el juez central en cinco encuentros.

The match officials for @FIFAWorldCup match 101 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 12, 2026