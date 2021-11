De acuerdo a Megaloudis, Najar ha venido jugando con mucho dolor y los médicos le advirtieron que está a las puertas de una grave lesión si no para. “Hemos sido claros con los miembros de la Federación desde una semana atrás donde comenzamos a hablar de la salud de Andy y no entiendo por qué lo convocaron, no sé por qué insistieron si sabían que él quería ser descartado por esta vez por razones de salud”, dijo el agente.

Y para sorpresa de muchos Andy Najar realizó el viaje a Canadá para enfrentar al Toronto FC y jugó todo el primer tiempo, ya con el marcador definido (1-3).