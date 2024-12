Andy Nájar habla de su futuro con Olimpia, salida de Troglio y palpita posible final ante Motagua

Además, Nájar finaliza su contrato con los melenudos y de momento no hay un acuerdo entre ambas parte. Tocó levemente el tema y se enfoca en tener una participación destacada en este cierre de campeonato por la salida de Pedro Troglio al Instituto de Córdoba de la primera división de Argentina .

Lo que se vería Olimpia pasando a la final con dos empates: “la verdad que tenemos dos resultados a favor, tenemos que llegar con la mentalidad de hacer nuestro mejor partido, en lo individual no fue de lo mejor y ha sido uno de los partidos que no hemos dado todo por esta camiseta, pero este sábado tenemos una oportunidad otra vez para poder conseguir el pase a la final”.

Lo que se dejó de hacer y que no se repita: “se dejaron de hacer muchas cosas, hicimos cosas a las que no estamos acostumbrados a hacer. El parón que tuvimos, que fue de casi 15 días, por ahí perdimos un poco ritmo de partidos y nos enfocamos en el juego para hacer nuestro fútbol. Todos estamos comprometidos para sacar el resultado y que sea una noche bonita”.

Una segunda final con Olimpia a la vista: “creo que Olancho nos incomodó, a veces en los partidos pasan y también pasa en otros ligas como al Real Madrid y Manchester City. Simplemente enfocarnos, recuperar esa confianza y sería muy lindo en llegar nuevamente a una final y ser campeón, haciendo historia”.

Posiblemente Motagua, tu contrato con Olimpia: “sería lindo jugar una final contra Motagua, son clásicos lindos. Uno como jugador desea jugar clásicos y más en una final, pero lo más importante es que cerramos en casa, eso sería a un más lindo con nuestra gente. Veremos que dice Dios, esperamos que todo salga bien, si sigo o no, yo trataré de aportar siempre al equipo y hacer historia”.

De cuidarse ante Olancho: “si volvemos a recuperar lo que nos caracteriza como equipo, tenemos jugadores individuales muy buenos, sin estamos todos comprometidos sacaremos el partido adelante. Hay que reconocer que Potros tiene mucho la pelota, cada técnico tiene su estilo de juego”.

Análisis del encuentro y clave para vencer a Potros: “dejamos de hacer cosas que hemos hecho, Olimpia es Olimpia. Aún teniendo la peor noche no nos pueden ganar, uno debe analizar ese punto. Ya se imaginan si Olimpia está en su mejor noche, no nos preocupamos, sí debemos analizar no tener el exceso de confianza, siempre respetando al rival y salir a la cancha de comerse a todo el mundo”.

La preocupación de Potros: “nos gusta enfrentamos a equipos bueno, juega muy bien la pelota y eso hace muy bueno el partido. Motiva, será un partido bonito y esperamos ganar”.

El camerino está nostálgico por Troglio y la historia del Penta: “tomó por sorpresa la salida, tenía contrato hasta mayo, son decisiones que se entienden. Yo pasé momentos así en Bélgica, esperamos despedirlo de la mejor manera, más con ese penta, que sería espectacular que se vaya con 10 títulos”.

Puede ser el Olimpia con su mejor versión: “si ven el partido, Potros no tuvo muchas opciones, el gol invalidado fue offside, no nos apedrearon el rancho”.

Mensaje para la afición: “uno a veces tiene malas noches, tampoco fue exagerado, yo siempre voy a tratar de dar lo mejor en cada partido. Agradecerle a la afición, Olimpia siempre saca la cara y esperamos el apoyo de la afición que será importante”.